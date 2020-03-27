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رياضة

بعد غيبوبة 3 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن عبدالحق نوري

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:12 ص
عبدالحق نوري لاعب
عبدالحق نوري لاعب فريق اياكس الهولندي
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عبدالله هشام
أعلنت صحيفة اس الإسبانية استفاقة عبدالحق نوري لاعب فريق إياكس الهولندي من غيبوبته التى دامت 3 سنوات منذ صيف 2017 .

وكان عبدالحق نوري عاني من الغيبة بعد سقوطه في مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردير بريمن في 8 يوليو 2017، حيث أصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة، مما تسبب له بتلف خطير ودائم في الدماغ وكان عمره 20 عاما عندما أصيب .
ونعرض مسيرة عبدالحق نورى:
- عبدالحق نوري من اصل مغربي بدأ مسيرته بـ اكاديمية الشباب في نادي اياكس امستردام الهولندي وشارك في اول مباراة رسمية مع الفريق الاحتياطي بالنادي عام 2015 في دورى القسم الثاني امام في في في فينلو وانتهت المباراة بخسارة فريقه 1-0 
- تلقي عبدالحق نورى الاشادة من الجميع وبسرعة انتقل الي فريق الرديف ل أياكس وحصد جائزة افضل لاعب موسم 2016-17 بدورى القسم الثاني ثم انتقل الي الفريق الاول وهو من الجيل الذهبي لـ أياكس امستردام امثال دي ليخت وديونج وفان دي بيك.
- شارك نوري مع مختلف الفريق بنادي أياكس ولعب 54 مباراة وسجل 11 هدفا. 
- اختارته صحيفة الجارديان العالمية ضمن أفضل اللاعبين مواليد 97 عام 2014 
-اختير عبدالحق نوري أفضل هداف في التاريخ في فئة منتخب هولندا تحت 19 سنة لكرة القدم برصيد تسعة أهداف 
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