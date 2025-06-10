قرار عاجل في محاكمة أم وزوجها تعديا على ابنتها بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها لاتهامهما بالتعدى على الطفلة "ابنه المتهمة الثانية من زوجها الأول"، بغير رضاها وتحت التهديد، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل للاستعداد والمرافعة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22467 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3635 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ر ح أ"، 38 سنة، عامل، مقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، و"ي م ع"، 34 سنة، مقيمة حارة الجامع شارع أحمد عبد اللطيف - قسم أول شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 4 / 10 / 2024، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، المتهم الأول، تعدى على المجني عليها الطفلة بغير رضاها حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، كما دفعا كليهما المجني عليها الطفلة كرها علي تعاطي جوهرين مخدرين "أمفيتامين وميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيل أمين"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.