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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لـ 8 متهمين لشروعهم بإنهاء حياة شخصين في القليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين وتغريم كلا منهما بـ 20 ألف جنيه وألزمتهم بالدعوى المدنية بمبلغ مائتى ألف جنيه، لشروعهم في قتل شخصين بأسلحة نارية واصابتهم بعاهة مستديمة، واستعرضهم القوة والعنف ضدهم لإلقاء الرعب في أنفسهم، وحيازتهم سلاح نارى وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين  "إبراهيم ع س ع" - ٢٥ سنة - راعي غنم - مقيم : قرانفيل - مركز القناطر الخيرية، و "فریج ح ف ع"٥٦ سنة - مقيم عزبة عباس شديد - بجوار قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، و "ياسر ف ح ف" ٣١ سنة مقيم مركز القناطر الخيرية مركز القناطر الخيرية، و "عيد س ع ح" ٧٤ سنة - مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، و "سالم ف ح ف" ٥٢ سنة - مقيم مركز القناطر الخيرية، و "سلامه ف ح ف" ٣٥ سنة - مقيم مركز القناطر الخيرية، و "رمضان ح س م" ٣٣ سنة - مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، و "علي أ ب ع" ومقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٣٤٧٤ لسنة ۲۰۲٤ مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شرعوا في قتل المجني عليهم كلاً من:- "عبد النبي سيد شكري - كريم سمير أمين قابيل"، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بندقية آلية ) وأمطروا عليهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهم، فأصاب أحد اعيرتهم المجني عليه الأول بالفخذ الأيسر فتخلف لديه عاهة من جراء إصابته النارية متمثلة في استئصال جزء من الجهاز التناسلى، وقدرت العاهة بنسبة ٢٥% والثاني تخلف لديه من جراء أعيرتهم عاهة مستديمة إستئصال الطحال والكلية اليسري نسبتها متمثلة في ٤٠% قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركتهم بالعلاج.

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