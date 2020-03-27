ضبط ٢٤٤٥ عبوة أدوية منتهية الصلاحية و١,٥ طن سكر مدعم

تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة بمحافظة البحيرة من ضبط ٢٤٤٥ عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و١٥٠٠ كجم سكر تموين مدعم، و٥ طن مسحوق غسيل بدون بيانات بفرع لمصنع منظفات شهير، بالإضافة إلى ضبط ١٠ أطنان ملح مجهول المصدر ومصنعى جبنه وسوبيا بدون ترخيص و١٧ مخبزل مدعمل مخالفل.





وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري قد شنت حملة مكبرة "بدمنهور وشبراخيت والنوبارية وكوم حماده" للرقابة على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع وجودتها وعلى المخابز المدعمة.





أسفرت الحملة فى مركز دمنهور عن ضبط ١٥ مخبز بلدي مدعم مخالف تنتج خبز ناقص الوزن القانوني بمقدار من ١٣ : ٢٨ جرام بالرغيف كما تم ضبط مخبز متصرفا في ٨ شيكارة دقيق مدعم وبالمرور على المصانع والثلاجات تم ضبط ٢٠٠ شيكارة ملح زنة ٥٠ كجم ١٠ طن مجهولة المصدر بمصنع أجبان.

وضبط ١٤٧٠ كرتونة مسحوق بها ٨ عبوات زنة ٤٠٠ جم العبوة بإجمالي ٥ طن مسحوق بدون بيانات بفرع لمصنع منظفات شهير ١٦٣ كرتونة أدوية بيطريه منتهية الصلاحية ٢٤٤٥ عبوه بمركز توزيع أدوية بيطرية.





وتم ضبط مصنع سوبيا غير مرخص والتحفظ به علي ٤٠ شيكارة سوبيا زنة ١٠ كجم و٥ شيكارة سكر زنة ٥٠ كجم وكمية من الألوان الصناعية المجهولة والاستيكارات، و٨٧ زجاجة كحول متنوعة مجهولة المصدر بمركز بيع مستلزمات طبية.





٥٠ چركن كاتشب زنة ١٠ كجم مجهولة المصدر وبدون فواتير بمركز توزيع غير مرخص.





وتمكنت الإدارة التموينية بمركز كوم حماده من ضبط ٧٠صندوق رنجة مدخنة بداخل كل صندوق زنة 5كجم للصندوق مخالفين للقرار الوزاري ١١٣ لعدم وجود فواتير.

وفى النوبارية تم تحرير ٤ محاضر لمحلات وشركات مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وتم ضبط جركن كحول و١٣٠ زجاجة بخاخة كحول مجهولة المصدر و محضران عدم إعلان عن أسعار الخضر والفاكهة.





وأسفرت الحملة فى مركز شبراخيت عن ضبط احد اصحاب سيارات ربع نقل قام بتجميع١٥٠٠ كجم سكر تموينى، وضبط أصحاب أحد المصانع غير المرخصة يقوم بتعبئة خل وكحول بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢٩٠ عبوة خل وكحول سعة ٩٠٠ ملى مجهول المصدر وتحرير محضرين لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وتوقف عن الانتاج بدون عذر كما تم ٧ محاضر لبائعى الخضار والفاكهه لعدم الإعلان عن أسعار الفاكهة والخضار.



