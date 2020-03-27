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أخبار العالم

كورونا يوجه ضربة مؤلمة للبورصة الأمريكية

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:09 م
بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
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قسم الخارجي
تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" في مطلع التعاملات بنسبة 2.9% إلى 21898.47 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.82% مسجلا 2555.87 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 3.12% إلى 7554.25 نقطة.



وبذلك تكون المؤشرات الأمركية أنهت موجة صعود استمرت لمدة 3 أيام كانت هي الأفضل للمؤشرين "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز الصناعي".

وخيمت مخاوف اقتصادية على نفوس المتعاملين بسبب الأضرار المحتملة لفيروس كورونا، ولاسيما بعدما تصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي بلغت حتى الآن 85762 حالة.
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