باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها بتورتة "خليك بالبيت".. فيديو





وظهرت مشعلاني مع قالب الحلوى الذي يحمل صورتها مع عبارة خليك بالبيت التي انطلقت لمواجهة فيروس كورونا مطالبة متابعينها بالبقاء في المنزل.





كما وجهت مشعلاني الشكر للكادر الطبي في مهمته الكبيرة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر حول العالم، وظهرت مشعلاني وهي ترتدي تيشيرت أسود مكتوب عليه بيروت باللون الأحمر.







