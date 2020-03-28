مستشفيات جامعة عين شمس تزف بشرى للمواطنين.. بعد تصدر هاشتاج #الاكتفاء بعمل_بحث_للجامعات.. أستاذ: اهدأوا ولا تستبقوا الأحداث

_ مستشفيات جامعة عين شمس تزف بشرى سارة للمواطنين
_ بعد تصدر هاشتاج #الاكتفاء بعمل_بحث_للجامعات .. أستاذ: اهدأوا ولا تستبقوا الأحداث
_ عميد زراعة عين شمس: نقوم بصناعة المطهرات لمواجهة كورونا بالمجان
_ عميد تمريض عين شمس تعلن طريقة تحصيل المناهج بعد قرار مد فترة تعليق الدراسة
تحرص مستشفيات جامعة عين شمس على صحة المواطنين في ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة، والحرص على التزام المواطنين البقاء في منازلهم حماية لهم من خطر العدوى، وتم تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية.
ويتم تسهيل الحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق الواتس آب على الرقم المجاني التالي لطب المسنين .01050136035
ويتلقى أحد الاستشاريين الرسائل ويتم تصنيف حالة كل مريض كالتالى:
١. حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس اب
٢.حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد
٣.حالة تحتاج الفحص وسوف يتم اخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة عين شمس
٤.حالة تحتاج التوجه إلى الطوارئ
وأكدت مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع الاستشاريين من كبار الأطباء والمتخصصين من جامعة عين شمس في مجال طب ورعاية المسنين.
وسوف يتم الإعلان لاحقا عن أرقام بقية التخصصات، بالإضافة إلى أرقام خاصة للاستعلام عن وباء الكورونا المستجد.
#خليكفىالبيتواحمىنفسك_واهلك
بعد تصدر هشتاج #الاكتفاءبعمل_بحث_للجامعات قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى منذ صباح اليوم خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر، كان لا بد من استطلاع رأي عمداء كليات جامعة عين شمس وذلك بعد مد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين مرة أخرى في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إن جميع طوائف الدولة تقوم بواجبها الوطني ضد تفشي فيروس كورونا، منوها أن المجلس الأعلي يعمل ليلا ونهارا لمساعدة الطلاب والمحافظة عليهم من أي مخاطر قد تصيبهم وجاء دور الطالب أن يقف بجوار بلده ويتحمل المسؤلية ولم يصدر قرار واحد بشأن الاكتفاء بعمل بحث للجامعات بدلا من الامتحانات قائلا: "اهدءوا ولاتستبقوا الأحداث".
وأضاف أبو العينين أما عن استمرار التعلم عند بعد، أكد أن التعلم عن بعد ليس بجديد علي الطلاب ولكن كان لم يجن ثماره في الفترات السابقة ولكن الآن تم تفعيله بشكل منتظم وسط تفاعل كبير من الطلاب واستمرار رفع المحاضرات من خلال الموقع الرسمي للكلية بشكل يومي.
وأكد عميد كلية تربية أن إلغاء الامتحانات والاكتفاء بحث هذا لا يكفي في الظروف العادية ولكن هي حيلة لتخطي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس في إطار في خدمة المجتمع والبيئة والمشاركة المجتمعية أنه كلف أساتذة الكيمياء بالجامعة ،تحضير كميات للمطهرات وكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا واستغلال التجار .
وأوضح جلال خلال تصريحاته، لـ"صدى البلد"، أن الكلية قامت بتحضير أعداد قليلة قاصرة على العاملين بالكلية والاساتذة منوها أن خلال الأسبوع القادم سوف يتم تحضير أعداد كبيرة وتوزيعها بالمجان للجمهور.
وشرح عميد كلية زراعة كيفية التحضير وهي لمطهر عام، يستخدم للأيدي والاسطح وهي عبارة عن كمية من الماء ويضاف لها كلور، وتتم إضافة لتر المياه على ملعقة كلور، وم، ثم يتم إذابته بشكل مستمر، ويعبأ في زجاجة بها رشاش، ويستخدم في تطهير الأسطح.
وأكد أن الكلية مستمرة في إنتاج الكحول الاثيلي بنسبة 70% في المعامل تحت إشراف أساتذة الكيمياء وتم ذلك لمواجهة أزمة كورونا وعدم أستغلال التجار واحتكارهم للمطهرات وأرتفاع أسعارها.
قالت الدكتورة سحر موسي عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، تم التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.
وأوضح موسي انه يتم تسجيل المحاضرات بشكل يومي للطلاب ومتابعتهم بعد تعليق الدراسة مرة اخري من خلال الموقع الرسمي بالكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية اما عن قرار درجات الميدتيرم نحن ملتزمون بقرارات المجلس الاعلي للجامعات وبناءا عليه سوف يتم أضافته الي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني .
وكان رئيس الوزراء، قد ذكر خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا ، الثلاثاء الماضي ، أن كل هذه القرارات مداها الزمنى أسبوعان وبالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم غلق جميع المحال التجارية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة .
وقال: "هدفنا منع التجمعات"، موضحًا أن هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
كما أكد أنه سيجري غلق جميع المقاهى والكافيهات والنوادى الليلية وأى مكان يقدم أنشطة التسلية والترفيه، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشآت خلال هذه المدة.
ونوه إلى أن العمل سيستمر بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، لافتًا إلى أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المستشفيات، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى جميع المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه سيغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت، على أن يقتصر العمل بها على خدمة التوصيل إلى المنازل فقط، وإن المادة الخامسة ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات مثل: الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو أى مصالح حكومية سيتم تعليقها بالكامل خلال هذه الفترة.