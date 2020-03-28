مستشفيات جامعة عين شمس تزف بشرى للمواطنين.. بعد تصدر هاشتاج #الاكتفاء بعمل_بحث_للجامعات.. أستاذ: اهدأوا ولا تستبقوا الأحداث

_ مستشفيات جامعة عين شمس تزف بشرى سارة للمواطنين

_ بعد تصدر هاشتاج #الاكتفاء بعمل_بحث_للجامعات .. أستاذ: اهدأوا ولا تستبقوا الأحداث

_ عميد زراعة عين شمس: نقوم بصناعة المطهرات لمواجهة كورونا بالمجان

_ عميد تمريض عين شمس تعلن طريقة تحصيل المناهج بعد قرار مد فترة تعليق الدراسة

وسوف يتم الإعلان لاحقا عن أرقام بقية التخصصات، بالإضافة إلى أرقام خاصة للاستعلام عن وباء الكورونا المستجد.

وسوف يتم الإعلان لاحقا عن أرقام بقية التخصصات، بالإضافة إلى أرقام خاصة للاستعلام عن وباء الكورونا المستجد.

وأكدت مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع الاستشاريين من كبار الأطباء والمتخصصين من جامعة عين شمس في مجال طب ورعاية المسنين.

وأكدت مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع الاستشاريين من كبار الأطباء والمتخصصين من جامعة عين شمس في مجال طب ورعاية المسنين.

٢.حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد

٢.حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد

تحرص مستشفيات جامعة عين شمس على صحة المواطنين في ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة، والحرص على التزام المواطنين البقاء في منازلهم حماية لهم من خطر العدوى، وتم تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية.

تحرص مستشفيات جامعة عين شمس على صحة المواطنين في ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة، والحرص على التزام المواطنين البقاء في منازلهم حماية لهم من خطر العدوى، وتم تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية.

بعد تصدر هشتاج #الاكتفاءبعمل_بحث_للجامعات قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى منذ صباح اليوم خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر، كان لا بد من استطلاع رأي عمداء كليات جامعة عين شمس وذلك بعد مد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين مرة أخرى في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إن جميع طوائف الدولة تقوم بواجبها الوطني ضد تفشي فيروس كورونا، منوها أن المجلس الأعلي يعمل ليلا ونهارا لمساعدة الطلاب والمحافظة عليهم من أي مخاطر قد تصيبهم وجاء دور الطالب أن يقف بجوار بلده ويتحمل المسؤلية ولم يصدر قرار واحد بشأن الاكتفاء بعمل بحث للجامعات بدلا من الامتحانات قائلا: "اهدءوا ولاتستبقوا الأحداث".





وأضاف أبو العينين أما عن استمرار التعلم عند بعد، أكد أن التعلم عن بعد ليس بجديد علي الطلاب ولكن كان لم يجن ثماره في الفترات السابقة ولكن الآن تم تفعيله بشكل منتظم وسط تفاعل كبير من الطلاب واستمرار رفع المحاضرات من خلال الموقع الرسمي للكلية بشكل يومي.







