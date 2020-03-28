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سيارات

5 ابتكارات ذكية وضعتها شركات السيارات للنساء

السبت 28/مارس/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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دائما تبحث النساء عن احتياجاتها والحصول على أغرب الأشياء لذلك قامت بعض  شركات السيارات بإضافة مواصفات خاصة في سيارتها لم تتخيل أنها موجودة.


أضافت مرسيدس عطرا خاصا في سيارتها يضمن بقاء رائحتها عطرة طوال الوقت كي لا تضطري إلى شراء منتج لا يليق بسيارتك.


إذا كنتي من محبي التنظيف فإن سيارة الاس يو في هوندا اوديسي 2014، مزودة بمكنسة كهربائية، فمع كل الفوضى التي يخلفها الأطفال بالسيارة ليس ضارًا أبدًا أن نحصل على مكنسة كهربائية تحل تلك المشكلة.


قررت فولفو أن تسهل على السيدات حل فوري لكرسي الأطفال وخصصت كرسي للأطفال داخل سيارتها لتوفير مجهودها.


وضعت هوندا سي ار أداة استحمام. فتخيلي أنك قد تحتاجينها بعد نهارًا طويلًا مع الأطفال على الشاطئ، أو في الصحراء بعد نهار تخييم، لأصبح الدش داخل السيارة جميلًا؟ فهو حل من الأحلام.

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شركة شيفي وضعت في سيارتها كرسي مخصص للنساء عن ارتداهن لفستانين السواريه ليسهل عليهن القيادة.

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