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تعليم

وزير التعليم: ماحدش هايسقط في الإعدادية.. وسنمنح الطلاب الدرجة النهائية في البحث

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:08 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام المشروعات البحثية المختص بتقييم طلاب الإعدادية هذا العام سيؤدي إلى أن "ماحدش هايسقط في الإعدادية.



وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم، أنه تقديرا لظروف تعليق الدراسة وجهود مكافحة كورونا، فقد قررنا أن نطبق أسلوب المشروعات البحثية على طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام بدلا من الامتحانات التقليدية.

وقال وزير التربية والتعليم: إن هذه المشروعات البحثية التي سقيم على أساسها الطلاب ستركز فقط على المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 .

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذا المشروع البحثي الذي يقدمه الطالب يشترط أن يكون مكتوبا بمواصفات معينة أكثر حرفية، على أن يتم إضافة نتيجته لنتيجة الفصل الدراسي الأول لتصعيد الطلاب للصف الدراسي التالي.

وقال وزير التربية والتعليم: ماحدش هايسقط في المشروع البحثي، لأن مثلا لو افترضنا أن المشروع البحثي عليه 50 درجة، فنحن نؤكد أننا سنمنح الطالب الدرجة النهائية لمجرد أنه التزم بتقديم مشروعه البحثي بالمواصفات المطلوبة، وبالتالي ماحدش هايسقط.
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