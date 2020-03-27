شاهد .. وزير التعليم ينشر صورا تشرح للرأي العام تفاصيل قراراته الاخيرة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صورًا تشرح تفاصيل القرارات الجديدة التي اتخذها مؤخرا لحسم مصير آليات تقييم طلاب المدارس في ظل ظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.





وقد أكدت الصور التي نشرها الوزير على ما يلي :





- الصفوف من رياض الاطفال حتى 2 ابتدائي : يقوم المعلم بإعداد تقرير آداء للتلاميذ ، ويكون على ولي الامر التأكد من استكمال التلاميذ للمناهج من خلال منصة ذاكر الالكترونية.





- سنوات النقل من 3 ابتدائي لـ 2 اعدادي : سوف يشمل البحث المطلوب كل ما درسسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس.





- الشهادة الاعدادية :يقدم الطالب مشروع بحثي ، وفي حالة النجاح تحتسب نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% ويشمل البحث الدروس التي تم تدريسها حتى 15 مارس.





- الصف الاول الثانوي : سوف تشمل اختبارات شهر مايو الالكترونية في اخر العام الدراسي ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس ، مع عقد اختبار تجريبي إلكتروني يوم 5 ابريل





- الصف الثاني الثانوي : سوف تشمل اختبارات شهر مايو الالكترونية في اخر العام الدراسي ما تدرسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس





- الصف الثالث الثانوي : سوف تشمل الاختبارات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي حتى تعليق الدراسة في 15 مارس.





- الطلاب المصريون في الخارج : متاح لهم مكتبة ذاكر الالكترونية التي تقرر تفعيلها في 7 دول هي الامارات والسعودية والكويت والبحرين والاردن ولبنان وايطاليا.





- سوف يتم تحديد موضوعات الدراسة في كافة المناهج والمقررات بكافة الصفوف الدراسية الملتزم الطالب بآداء الامتحانات فيها ، وستعلن رسميا خلال ايام على موقع الوزارة.





- بالنسبة للمشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب ، فسوف يتم اعلان الاطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه يوم 2 ابريل ، بينما سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 ابريل.



