ماجد المصري يدعو جمهوره لمتابعته على تيك توك.. شاهد

وعلق ماجد المصرى على الفيديو قائلا " My tik tok account go follow me ".









وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :









ربنا يخليكم لبعض - مبروك - مشاء الله









عرض مؤخرا لماجد المصرى مسلسل "بحر"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمي لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة.









مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.









