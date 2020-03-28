وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ64 حالة

أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، عن شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.





وقال وزير الصحة، الدكتور باسل الصباح، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية، إن الحالات التي تعافت من الفيروس تعود لـ 6 مواطنين كويتيين، منهم 5 ذكور وأنثى، بالإضافة إلى مقيمة.





وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.