تسريبات حول شكل الحكومة الإسرائيلية القادمة

كشفت الإذاعة العبرية،عن تفاصيل المفاوضات الجارية، بين حزب "الليكود" الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب "حصانة إسرائيل" بزعامة بيني جانتس، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.





وأفادت الإذاعة، بأن هناك العديد من الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة، التي يعارضها بعض قيادات "الليكود".





وذكرت الإذاعة أن مقربي جانتس، يشترطون تولي وزارات: الصحة وجودة البيئة، وألا يعود القيادي في "الليكود" يولي إيدلشتين، إلى تولي رئاسة الكنيست، بعد أن لم ينصع لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا.





كما تنص المقترحات، أن يُطلق على الحكومة في الأشهر الستة المقبلة: "حكومة طوارئ"، تتعامل فقط مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فايروس كورونا، حيث يشغل نتنياهو رئاستها منذ إقامتها حتى نصف المدة (نحو سنتين)، ويكون حينها جانتس وزيرا للجيش، وشريكه جابي أشكنازي وزيرا للخارجية.





وبعد انقضاء نصف المدة، سيستقيل نتنياهو من رئاسة الحكومة لصالح جانتس، تاركا وزارة الجيش لجابي أشكنازي، حيث من المتوقع أن تظل أيضا وزارة الخارجية مع حزب جانتس.





وفي الوقت نفسه، فهناك احتمال أن يتنازل حزب جانتس عن وزارة الخارجية، ويحتفظ برزمة أخرى من الوزارات طوال فترة ولاية الحكومة، وهي: القضاء والإعلام والثقافة.





ويوجه اشكنازي أنظاره نحو "الليكود"، وينوي أن يرث نتنياهو بقيادة الحزب، بعد اعتزال الأخير للعمل السياسي.





ويطمح الطرفان إلى التوقيع على اتفاق لتشكيل الحكومة، بحلول مطلع الأسبوع المقبل، حيث لا يزال التفاوض بينهما مستمرا، خصوصا حول المواضيع العالقة، وهي منصب رئاسة الكنيست.