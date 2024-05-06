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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المفوضية الأوروبية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

دعت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، مجددًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وذلك خلال كلمة لها عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينج الذي يزور باريس ويلتقي بالثاني للمرة الأولى منذ 2019.

ودعا الجيش الإسرائيلي، الاثنين، المدنيين والنازحين الفلسطينيين، إلى إخلاء شرق مدينة رفح استعداداً لعملية عسكرية في تلك المنطقة، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش بدء خطة لإجلاء السكان والنازحين الفلسطينيين من مناطق شرق رفح إلى خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه على سكان شرق رفح التوجه "فوراً" إلى "منطقة إنسانية موسعة" بمنطقة المواصي في خان يونس، مشيرًا إلى عملية عسكرية في شرق رفح.

وحذر متحدث الجيش الإسرائيلي، النازحين في رفح، من العودة إلى شمال غزة أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وطالب أدرعي في منشوره على منصة "إكس"، السكان والنازحين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة وتبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات 10 إلى 16 و28 و280 بإخلاء تلك المناطق فوراً، مشيراً إلى أن "كل من يتواجد في تلك المناطق "يعرض حياته للخطر".

وقال راديو الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين، إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح، قبل اجتياحها.

ووفقاً لما أورده راديو الجيش الإسرائيلي، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح والتي سيتم توجيه الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم منها إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: إنه سيجري استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لـ"تشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إطلاق النار غزة حماس

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