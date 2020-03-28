الصين تستأنف البناء في مدينة ووهان منبع تفشي فيروس كورونا..صور

نشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" مجموعة من الصور التي تم التقاطها يوم 26 من الشهر الجاري، تظهر استئناف أعمال البناء في موقع بمدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين.





وأشارت الوكالة إلى أنه تم استئناف أعمال البناء في مشروع لشركة الهندسة رقم 3 التابعة لمجموعة البناء الصينية يوم الأربعاء.





وعاد ما يزيد عن 400 من المدراء والعمال إلى موقع البناء، فيما سيعود أكثر من 500 عامل إلى الموقع في الأسبوع القادم.





وأنشأ المشروع فرقا عديدة لفحص درجة حرارة الجسم والتطهير وتوفير المواد الطبية، لضمان أعمال البناء والوقاية والسيطرة على الوباء بشكل سلس.