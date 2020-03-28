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أخبار البلد

للحد من فوضى وصفات علاج كورونا.. نقابة الأطباء تتوعد بعقوبات تصل للشطب من المهنة

السبت 28/مارس/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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محمد غالي

رصدت نقابة الأطباء، العديد من المخالفات قام بها أطباء وغير أطباء،حيث ينشرون على العامة من المواطنين من خلال صفحاتهم الشخصية وصفات علاجية وتطعيمات على أنها علاج لفيروس كورونا .

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، أنه تم رصد أكثر من مخالفة وإحالة أصحابها إلى التحقيق  بعد نشرهم وصفات وأدوية أحدثت فوضى شديدة ونقص فى أدوية معينة أضرت بشدة مرضى آخرين.

وأوضح الطاهر،أنه  حسب لائحة آداب المهنة لا يجوز نشر أدوية أو علاجات بدون إثباتها علميا وبصورة قاطعة على مستوى العالم،مشيرا إلى أن أحد الأطباء قام بنشر أسماء أدوية معينة على أنها علاج لفيروس كورونا وآخر قدم تطعيم السعال الديكى على أنه تطعيم لكورونا،وهذا أمر خطير فالتعامل مع هذه الأدوية لابد وأن يكون تحت إشراف طبى أو داخل المستشفيات.

ويمنع على أى طبيب نشر مثل هذه البروتوكولات العلاجية على العامة من المواطنين .. فقط  قد تنشر داخل جروبات الأطباء لمناقشتها وليس للإعلان عنها.

ونوه الطاهر، بأن لجان التحقيق ستقوم بالتحقيق معهم وإذا ثبتت الإدانة سيكون للمحكمة التأديبية القرار والعقوبات تبدأ من الإنذار ثم الغرامة ثم الإيقاف وصولا للشطب نهائيا من المهنة .

يأتي ذلك    فى إطار جهود نقابة الأطباء ومن خلال المرصد الذى أنشأته  للحد من فوضى الوصفات الطبية التى انتشرت وخاصة خلال الفترة الأخيرة خلال أزمة كورونا.

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