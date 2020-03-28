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أخبار البلد

موقع يحميك من كورونا على واتساب باللغة العربية.. تعرف عليه

السبت 28/مارس/2020 - 06:07 م
مواطنون آسيويون يرتدون
مواطنون آسيويون يرتدون كمامات كإجراء احترازي
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محمد وديع

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم، خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي "واتساب" و"فيسبوك"؛ لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.


وتتميز خدمة الرسائل، بسهولة الاستخدام، والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.

 

وستتيح خدمة الرسائل، للجميع- من قادة الحكومات، إلى العاملين الصحيين، وصولًا إلى الأهل والأصدقاء- أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض، وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين.


 كما تتضمن الخدمة، روابط لأحدث تقارير الحالات، وتقدم آخر الأرقام الآنية؛ لمساعدة مقرري السياسات في الحكومات على حماية صحة سكانهم.

 

 wa.me/41225017023?text=مرحبا

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