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رياضة

الدوري السعودي .. الأحمدي يكشف عن مستقبله مع الاتحاد

السبت 28/مارس/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بعد قرب رحيله عن نادي الاتحاد السعودي كشف لاعب المنتخب المغربي كريم الأحمدي عن وجهته القادمة في حالة عدم تجديد الزعيم تعاقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم . 

وقال الأحمد في تصريحات لصحيفة " المنتخب" المغربية بانه يملك العديد من العروض الأوروبية أبرزها من ناديه القديم فينورد الهولندي و الذي علم من مسؤليه رغبة المدير الفني الحالي للفريق الهولندي ديك أدفوكات . 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن قرب رحيل كريم الأحمدي بسبب تقدمه في السن ، إلى جانب ربط اسم لاعب نادي الأهلي الحالي حسام عاشور بالأنضمام للاتحاد خلال الموسم القادم بعد عدم رغبة المدير الفني السويسري للشياطين الحمر رينيه فايلر تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم. 

يذكر ان الأحمد قد انضم إلى صفوف الاتحاد صيف عام 2018 قادما من نادي فينورد روتردام الهولندي . 
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