حسن المستكاوي يهاجم أسامة نبيه: كلام غلط ومدرب لا يعرف الفرق بين اليابان ونيوزيلندا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على التصريحات الأخيرة للمدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، أسامة نبيه، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق، منتقدًا بشدة ما قاله نبيه بشأن مشاركته في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في تشيلي.



وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:

"تصريحات وكلام أسامة نبيه في مواجهة إبراهيم فايق غير مقبولة في حق الكرة المصرية، وفي حق اللاعبين اللي دربهم وراح بيهم كأس العالم للشباب.



وإذا كان حد يعرف أنه بيفكر في كرة القدم وفي التدريب بالطريقة دي، لما كان مقبول أبدًا تكليفه بتدريب منتخب مصر.



وتابع :" تبريرات غلط وتصريحات غلط وكلام غلط لمدرب لا يعرف الفرق بين اليابان ونيوزيلندا في كرة القدم، ولا الفرق بين البلدين في الرجبي!"



وكان أسامة نبيه قد تحدث في وقت سابق عن بعض القرارات التي اتخذها خلال فترة قيادته للمنتخب، مشيرًا إلى أنه راجع نفسه بعد المباراة الثانية مباشرة، وأن استقالته لم تكن نتيجة ضغوط خارجية، بل تقديرًا للموقف العام وحرصًا على التصرف بمسؤولية.