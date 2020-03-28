هل يأكل الصينيون كل شئ أم الأمر مجرد أكذوبة؟ تعرف على الحقيقة

هل يأكل الصينيون كل شئ وكل ما هو غريب؟ سؤال يلاحق اذهان الجميع بعد رؤيتهم لعدد من الأشخاص الآسيويين بتناول الحيوانات الغير مألوفة مثل القطط البرية و الفئران والخفافيش وغيرها من اشياء عجيبة، ولكن هل تلك هي الحقيقة أم هذه مجرد ادعاءات لتشويه شعب بأكمله.

تقول فيحاء ونج مراسلة الاذاعة الصينية، أن لدى الصينيين فلسفة حكيمة عن الغذاء والصحة، لافتة إلى أن الشعب الصيني يجمع بين الأطعمة والطب الصيني التقليدي.

وأوضحت فيحاء في حديثها لـ"صدى البلد، أن الغذاء الذي يتناوله الصينيون يقدم الحيوية والحماية لصحة الناس، مشيرة إلى أن من الزمن القديم يتناول الصينيون الخضراوات المفيدة للصحة ، ويقللون من أكل الدهون واللحوم والملح التي تسبب صعوبة في الهضم ، والتقليل من تناول السكريات لكونها تستهلك من طاقة الهضم للإنسان، والشرب الكثير من الشاي لتنظيف الجسم.

وأفادت فيحاء أن الصينيين يتناول الأوراق الخضراء وهناك العديد من الخضروات التي يتناولها غير منتشرة بالدول العربية.

واشارات فيحاء ان الكثيرين لا يعرفون الكثير عن الصين إلا من خلال وسائل الإعلام الغربية وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي ما يخفي حقيقة المجتمع الصيني وعادته في تناول الطعام، لافتة إلى أن أغلب الأخبار المتداولة تكون مغلوطة وغير صحيحة.

وأوضحت فيحاء ان الكثيرين لا يستطيعون التمييز بين الصينيين و شعوب الدول الاسيوية الاخرى، حيث تتعرض الصين لتشويه صورتها منذ زمان لترك انطباع سيئ عنها لدى الجميع.

وأفادت فيحاء أن جميع دول العالم بها أكلات غريبة، فهناك فئة من العرب يشربون بول الإبل و هناك فئة من الأمريكيين يأكلون السلاحف و الأفارقة يأكلون الغوريلا و الاستراليون يأكلون الكنغر لكن هم فئة من كل الشعوب تأكل هذا، لافتة إلى أن العنصرية تساعد على مبالغة في هذا الأمر وتوثيق الروابط بين الدولة والشعب كله مع السلوكيات الفردية.

تساءلت فيحاء المراسلة بالاذاعة الصينية، لماذا يأكل الفرنسيون حلزون والضفادع ، هل معدة الصينيين مصنوعة من الحديد حتى يأكلون الكلاب والقطط والحشرات الخفافيش والفئران، مؤكدة أن هذا الامر غير صحيح ولكن الكثيرين ان هذا الامر حقيقي، وذلك يرجع إلى طابع الانسان الذي يسكون كاسول لمعرفة الحقيقة والبحث عنها.