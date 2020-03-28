نجم اتحاد جدة السعودي يكشف سرا خطيرا

كشف الأرجنتيني ليوناردو جيل، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي عن عشقه لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني منذ أن كان صغيرا وعن حلمه باللعب بجوار قائد منتخب بلاده ليونيل ميسي.





وانتقل جيل لصفوف العميد في انتقالات الشتاء الماضية قادما من فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني لمدة 3 مواسم.





وقال جيل في تصريحات لقناة TNT Sports الأرجنتينية: عندما كنت صغيرا كنت أعشق نادي بوكا جونيورز وعندما لعب أمامهم في وجود ريكلمي كانت لحظة لن أنساها.





وأضاف: ريكلمي لديه تقنية وجودة هائلة، من المستحيل أن تحصل على الكرة منه رغم إنه لم يكن في أفضل حالته عندما واجهته.





وتابع: هذه اللحظات ستبقي دائما في الذاكرة، اللعب أمام ريكيلمي كان حلم بالنسبة لي، مثل المشاركة مع ميسي في التدريب.



