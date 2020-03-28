عشان ما نبقاش زي إيطاليا.. غلق شاطئ جمصة للحد من كورونا.. فيديو





والتقى رئيس المدينة ببعض المصطافين واوضح لهم انه يجب اتباع التعليمات للحفاظ على حياة المواطنين وتخطى هذه الازمة على خير.





وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تواجد اي احد من المصطافين علي الشاطئ حرصا علي المواطنين من انتشار الفيروس.



