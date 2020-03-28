عشان ما نبقاش زي إيطاليا.. غلق شاطئ جمصة للحد من كورونا.. فيديو

تفقد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة شاطئ المدينة لتطبيق قرار الإغلاق ومنع المصطافين من التواجد علي الشاطئ ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية والوقائيهة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
والتقى رئيس المدينة ببعض المصطافين واوضح لهم انه يجب اتباع التعليمات للحفاظ على حياة المواطنين وتخطى هذه الازمة على خير.
وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تواجد اي احد من المصطافين علي الشاطئ حرصا علي المواطنين من انتشار الفيروس.
وتم اغلاق الشاطئ بناء على قرار رقم( 206) لسنه 2020 بغلق جميع شواطئ مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة امام المصطافين لحين تخطى الأزمة وصدور قرارات جديدة.