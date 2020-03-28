AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق يحيى لـ منتقدي حسام البدري: "هو واقف لكم في الزور ليه؟"

السبت 28/مارس/2020 - 11:35 م
حسام الحارتي
انتقد طارق يحيي، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي، بعض الأشخاص الذين تفرغوا للهجوم على حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر. 

وقال يحيي: "عدد من الأشخاص عبر مواقع التواصل يتحدثون دائمًا عن راتب البدري نظير عمله مديرًا فنيًا في منتخب مصر ودائمي الهجوم عليه بشكل غير طبيعي". 

وواصل يحيي:" لماذا تنظرون إلى رزق غيركم،، ولماذا لم تتحدثوا عن هذا الراتب عندما كان يتحصل البدري على ضعف المبلغ الذي يحصل عليه الاآن خلال عمله في بيراميدز؟". 

وأوضح:" مدربون أجانب جاءوا لتدريب منتخب مصر ولم يتحدث أحد عن ما يتقاضوه من رواتب فلكية ولكن على ما يبدو أن البدري "واقف في زور ناس كتير".‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن شحاتة لـ حسام البدري: مهمتك صعبة

طارق سليمان: لهذا السبب لم أعمل مع حسام البدري في المنتخب

عماد متعب: أجبرت على الاعتزال في الأهلي.. ورفضت الاستمرار كموظف

طارق يحيي: أداء أوباما يشبه رونالدينهو

شاهد .. طارق يحيى يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني

الونش: طارق حامد قدوة لنا ولم أتلق اتصالًا من حسام البدري

ترشيحاتنا

الأثار: سقوط "شخشيخة" من سقف مسجد علي باشا حلمي

رئيس الاتحاد الأوروبي يصدم عشاق كرة القدم

بعد ارتفاع الإصابات.. الجيش الإسرائيلي يحظر خروج الجنود من قواعدهم بسبب كورونا

الاستهتار أول منازل التهلكة.. استشاري أشعة يكشف سبب سرعة انتشار كورونا في إيطاليا

صحة البرلمان تكشف موعد القضاء على كورونا.. وكلمة السر في إعداد 40 مدرسة للحجر الصحي

كارثة مفجعة .. وفاة شخص كل 17 دقيقة بفيروس كورونا في نيويورك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها