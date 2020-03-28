طارق يحيى لـ منتقدي حسام البدري: "هو واقف لكم في الزور ليه؟"

انتقد طارق يحيي، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي، بعض الأشخاص الذين تفرغوا للهجوم على حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر.





وقال يحيي: "عدد من الأشخاص عبر مواقع التواصل يتحدثون دائمًا عن راتب البدري نظير عمله مديرًا فنيًا في منتخب مصر ودائمي الهجوم عليه بشكل غير طبيعي".





وواصل يحيي:" لماذا تنظرون إلى رزق غيركم،، ولماذا لم تتحدثوا عن هذا الراتب عندما كان يتحصل البدري على ضعف المبلغ الذي يحصل عليه الاآن خلال عمله في بيراميدز؟".





وأوضح:" مدربون أجانب جاءوا لتدريب منتخب مصر ولم يتحدث أحد عن ما يتقاضوه من رواتب فلكية ولكن على ما يبدو أن البدري "واقف في زور ناس كتير".‎