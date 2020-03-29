تفاصيل مبادرة المشاهير لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا

وصفية العمرى وعفاف شعيف والعديد من رؤساء الجامعات. قال الدكتور صفوت النحاس ، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم تدشين مؤسسة ثقافية تسمى " مصر امانة " تضم حوالى 1228 شخصية عامة ، منهم الفنانون والسياسون مثل عزت العلايلى





وأضاف صفوت النحاس، في مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" على فضائية " الحدث اليوم" أن نشاط المؤسسة بدأ منذ حوالى سنة لمحاولة مقاومة الشائعات وشرح برامج الدولة للمصريين.





الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إ لى أن ما تمر به مصر بسبب أزمة كورونا قررنا تنظيم مبادرة " اقعد فى البيت " ومبادرة اخرى يلتزم ادرائتها بشكل دقيق. وأشار





وتابع: نرتب لعمل مبادرة خاصة بدعم الفئات التى تضررت من عدم العمل هذه الفترة من خلال إرسال صورة البطاقة لنا عبر موقعنا " مؤسسة مصر أمانة ومن ثم نتأكد من صحة البيانات ونقوم بإرسال مبلغ من المال عن طريق حوالة بريدية.





وأكد أنه لم يتم بعد عمل دراسات تقيمية أو ميزانية محددة لتلك المبادرة ولكنها ستطوف محافظات الجمهورية.