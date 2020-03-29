اليوم.. اللجنة الخماسية تجتمع بسبب الحكام واللائحة الجديدة

تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة بعض الملفات أبرزها أزمة مستحقات الحكام المتأخرة، وصرفها بناء على اللائحة الجديدة.





كما سيتم مناقشة تعيين بديل لجمال الغندور في لجنة الحكام بعد قبول استقالته من منصبه كرئيس للجنة الحكام، بسبب مشاكل بخصوص رواتب الحكام.



