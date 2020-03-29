اليوم.. اللجنة الخماسية تجتمع بسبب الحكام واللائحة الجديدة

تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة بعض الملفات أبرزها أزمة مستحقات الحكام المتأخرة، وصرفها بناء على اللائحة الجديدة.
كما سيتم مناقشة تعيين بديل لجمال الغندور في لجنة الحكام بعد قبول استقالته من منصبه كرئيس للجنة الحكام، بسبب مشاكل بخصوص رواتب الحكام.
وكان محمد فضل قال في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اجتماع في اتحاد الكرة، الأحد، سنناقش فيه اختيار خليفة جمال الغندور، والذي أود أن أوجه له الشكر، هو من أفضل الشخصيات، وكان يؤدي عمله بكفاءة، نحن نناقش بديل الغندور بالفعل، وإذا شاءت الظروف أن نجتمع الأحد؛ سنعلن عن اسم رئيس لجنة الحكام الجديد".