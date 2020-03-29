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منوعات

إيطاليا بالمصري.. غناء وتصفيق من شرفات المنازل في مدينة نصر.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:24 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
فرضت معظم حكومات العالم حظر التجول للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين، كما توقفت وسائل النقل في دول حتى لا يتحرك المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى. 

وأعلنت مصر فرض حظر التجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي للحد من تنقل المواطنين، والانتهاء من تلك الفترة العصيبة، إلا أن المصريين قرروا أن يكرروا التجربة الإيطالية من خلال الغناء في شرفات المنازل والالتزام بحظر التجول ولكن مع بعض الترفيه للتخفيف من التوتر. 

وخلال الأسابيع الماضية تم تداول مقاطع فيديو لمواطنين في إيطاليا قاموا بالعزف والغناء في أثناء فرض العزل الصحي على الدولة بأكملها بسبب زيادة أعداد المصابين. 

وتداول رواد التواصل الإجتماعي في مصر مقطع فيديو لمواطنين غنوا وصفقوا خلال العزل الصحي من شرفات منازلهم في منطقة مدينة نصر في القاهرة. 

وتفاعل السكان من الشباب والكبار مع أغنية "سقف " للفنان رامي جمال من شرفات المنازل وتعالت أصواتهم في الغناء والتصفيق وكأنهم في حفل غنائي كبير. 


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