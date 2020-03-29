احم نفسك من كورونا.. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكلور

تستخدم النساء خلال الفترة الحالية كميات كبيرة من الكلور في التعقيم وتطهير المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فهو قوي ويقتل الجراثيم والفيروسات التي تظل على الأسطح لفترات طويلة.





بعض الأخطاء تقع فيها النساء عند استخدام الكلور مثل خلط بعض المواد معه ليتحول لتركيبة سامة وضارة، وخلال الفترة الماضية تعرضت أكثر من حالة لمشاكل تنفسية والجدية بسبب استخدام الكلور بطريقة خاطئة.





إليك طريقة استخدام الكلور بطريقة صحيحة لتجنب أي ضرر..





1 تجنبي إضافة أي مواد أخرى للكلور





2-لا يستخدم الكلور في ت طهير اليدين والوجه نهائيا





3- ارتدي جوانتي عند البدء في استخدام ا لكلور





4- لا تضيفي خل على الكلور





5- احذري وضع الكلور في بخاخ ورشه في هواء الغرف وعلى موائد الطعام وغيرها



