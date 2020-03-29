بعد مكينة خدماتها.. شركات السباحة عرض دليل التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد

بعد الإعلان عن ميكنة كافة خدمات غرفة شركات السياحة .. وحرصا علي تفاعل الشركات مع النظام الجديد لتوفير الجهد والمال والوقت.. أرسلت الغرفة منشورا مهما لشركات السياحة تضمن عرضا لخطوات التعامل على الموقع الإلكتروني للغرفة لكافة الإدارات والأقسام من كيفيه الدخول علي موقع الغرفه باسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بالشركه وتحديث بيانات استرجاع كلمه المرور وسداد الاشتراكات السنويه إلكترونيا في الحساب المخصص بالبنك وتحميل الايصال علي موقع الغرفة.





كما تضمن المنشور سهولة الإطلاع على جميع المراسلات من المحمول بنظامى Android (الاندرويد) وIPHONE(أي فون) والاستفادة من التنبيهات والاشعارات في حاله الكتب الدوريه والمراسلات الالكترونية علي موقع الغرفة .. وأيضا منظومة "المراسلات" والتي تتيح للشركات ارسال جميع مراسلاتها لموظف اواكثر من موظفي للغرفه من خلال الموقع الرسمي للغرفة WWW.ETAA-EGYPT.ORG .



