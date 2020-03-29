بعد مكينة خدماتها.. شركات السباحة عرض دليل التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد

بعد الإعلان عن ميكنة كافة خدمات غرفة شركات السياحة .. وحرصا علي تفاعل الشركات مع النظام الجديد لتوفير الجهد والمال والوقت.. أرسلت الغرفة منشورا مهما لشركات السياحة تضمن عرضا لخطوات التعامل على الموقع الإلكتروني للغرفة لكافة الإدارات والأقسام من كيفيه الدخول علي موقع الغرفه باسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بالشركه وتحديث بيانات استرجاع كلمه المرور وسداد الاشتراكات السنويه إلكترونيا في الحساب المخصص بالبنك وتحميل الايصال علي موقع الغرفة.
كما تضمن المنشور سهولة الإطلاع على جميع المراسلات من المحمول بنظامى Android (الاندرويد) وIPHONE(أي فون) والاستفادة من التنبيهات والاشعارات في حاله الكتب الدوريه والمراسلات الالكترونية علي موقع الغرفة .. وأيضا منظومة "المراسلات" والتي تتيح للشركات ارسال جميع مراسلاتها لموظف اواكثر من موظفي للغرفه من خلال الموقع الرسمي للغرفة WWW.ETAA-EGYPT.ORG .
وكذلك تنسيق الدورات التدريبية والإنضمام لها اون لاين بكافة الدورات والبرامج التدريبيه التي تنظمها الغرفه وحرصا من الغرفة علي التواصل مع الشركات والاستماع الي اراء الشركات فيما يخص تطوير موقع الغرفه للوصول إلى افضل وسائل تقديم الخدمات للشركات السياحيه فقد تضمن المنشور كذلك كيفيه تقديم مقترحات التطوير وكل ما يخص شئون الأعضاء والاشتراك في منظومه التامين الطبي.. والخدمات المقدمة من الغرفة وارقام الحسابات المخصصة لكل خدمه والشئون القانونية ومنظومة الشكاوي سواء الداخلية بين أعضاء الغرفة أو بينها وبين الشركات الأخري الخارجية بمصر والخارج.