شاهد.. ملك قورة في أحدث ظهور بإطلالة شتوية أنيقة

ويذكر أن أحدث أعمال ملك قورة كان مسلسل "أمر واقع"، للسيناريست محمد رفعت، وإنتاج شركة أروما بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر، أحمد وفيق، نيكولا معوض، النجم السوري عابد الفهد، ملك قورة، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ونهى عابدين.



