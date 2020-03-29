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فن

شاهد.. ملك قورة في أحدث ظهور بإطلالة شتوية أنيقة

الأحد 29/مارس/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة ملك قورة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بإطلالة شتوية رقيقة.

ويذكر أن أحدث أعمال ملك قورة كان مسلسل "أمر واقع"، للسيناريست محمد رفعت، وإنتاج شركة أروما بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر، أحمد وفيق، نيكولا معوض، النجم السوري عابد الفهد، ملك قورة، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ونهى عابدين.

وكانت ملك قورة، شاركت في طفولتها ببرامج أطفال مثل: «يللا بينا واسمعونا»، وشاركت بعد ذلك في دور ابنة الفنانة ليلى علوي بمسلسل «نور الصباح»، وظهرت مع شقيقتها مريم قورة في فيلم «غاوي حب» للفنان محمد فؤاد، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك.
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