الصحة: نفحص جميع العابرين من منافذ مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تقوم بجهود عظيمة ومستمرة في حربها ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، قائلة :"بنعمل فحوصات لكل إللي داخلين من منافذ مصر".

وأضافت "زايد"، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أنه: "بنطلع ساعات إصابات منهم وحتى منافذ مصر مش بنسبها وكلنا نبذل هذا المجهود علشان بلدنا تعدي".

وأكملت تم تدريب 10 آلاف طبيب أونلاين على بروتوكولات علاج كورونا، مشيرة إلى أن أستاذة كلية طب كل استشاريين وزارة الصحة.

أوضحت أنه: "كان يوما طويلا وكان يوما علميا فيه زخم كبير جدا"، مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها في أزمة فيروس كورونا وعلى كل الجبهات.

وتابعت أنه :"هذا نوع من الوبائيات الجديدة على العالم ولم يعرف أحد ومن حق كل شخص أن يقول توقعات من حقه"، متابعة :"لكننا مصر تراجع الإصابات التي حدثت في العالم واللي فيها تفشي".

وأكملت أنه :"منظمة الصحة عملت اجتماع لوزراء صحة العالم وعرضت الصين تجربتها، ومصر في اليوم الثاني من الأسبوع السابع ومحافظين على الثبات، ولكن يزعجني جدا حالات الوفيات في مصر".

وطمأنت الوزيرة المواطنين، قائلا :"أهم حاجة أننا محددين الحالات، والحمد لله مافيش بؤر جديدة بتحصل في مصر ، لكن في عزل كبير وعندنا وعي من المواطنين الذين يتم عمل عزل لهم".

وتابعت زايد، :"اطلع الرئيس السيسي خلال اجتماع اليوم السيناريو اللي كنا حطينة، وكنا بنعمل حسابنا واستعدادنا على أسوء السيناريوهات"، متابعة :"كان الرئيس السيسي يطمئن على وجود الأجهزة وأسرى الرعاية والمستشفيات، وأطلعنه على إمكانيات الدولة المصرية ودي مش أول مرة نراجع معه كل هذه الأمور".

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه :"عرضنا على الرئيس السيسي كل الأمور من الناحية الطبية في أزمة كورونا، وكل أجهزة الدولة كيف تتكاتف في حل تصاعد الأزمة"، لافتة :"كمان اطلعن الرئيس على تقارير منظمة الصحة العالمية".

وتواجه مصر ومعظم دول العالم تفشي وباء عالمي يعرف باسم كورونا المستجد، والذي تسبب في حالة من الشلل التام في كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين مصدر الفيروس الخطير.