عمرو جمال يكشف سبب غضب الخطيب منه بسبب الزمالك

كشف عمرو جمال، مهاجم طلاپع الجيش، أن ما يتردد عن عقده لجلسات مع مسؤولي الزمالك أو التوقيع على عقود انتقاله للفريق جعلت "الخطيب" يغضب مني.

وقال "جمال" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: لم اجتمع مع أي مسؤول في الزمالك والحديث عن التوقيع للفريق لا أساس له من الصحة".





وأضاف: "شخص ما أبلغني بأن محمود الخطيب غاضب مني بسبب الزمالك، فطلبت منه أن يؤكد له أنني لم أجلس مع أي مسؤول من القلعة البيضاء".





وأوضح: "القيعي تحدث معي وطلبت منه الانتقال إلى بيدفيست، فسألني هل تمتلك عرضًا من نادِ مصري آخر؟ ولماذا يريدون شراءك نهائيًا، فقلت له أن يضع أي بند يمنع انتقالي لنادِ مصري آخر كما يريد".