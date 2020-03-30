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رياضة

شيكابالا يوجه رسالة شكر للفنان محمد رمضان لهذا السبب

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر للفنان محمد رمضان على تلبيته دعوته للتبرع والمساهمة فى دعم بعض الأسر الفقيرة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال شيكابالا إن الحملة التى أطلقها نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم لاعبي الفريق الأبيض تحت مسمى تحدى الخير ليست للشو أو التمثيل والتباهي.

وأضاف شيكابالا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: الغرض الحقيقي من المباردة هو مساعدة الأسر الفقيرة المتضررة من أزمة كورونا، والسعي لمشاركة الزملاء وجميع النجوم في مصر لدعم الفقراء والمحتاجين المتضررين من تلك الأزمة.

وأشاد بالفنان محمد رمضان لقبوله دعوته لتحدى الخير ودعم الفقراء غير القادرين على البقاء فى المنزل لحاجتهم للعمل.  
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