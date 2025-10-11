قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع
الكلب الروبوت والدرونز .. الداخلية تتسلح بالمستقبل لتأمين الوطن | صور
بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
ديني

"الأوقاف" تطلق فعاليات الأسبوع الثقافي بـ 27 مسجدًا في إطار مبادرة “صحح مفاهيمك”

عبد الرحمن محمد

تبدأ وزارة الأوقاف غدًا الأحد فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا بجميع المديريات على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، عقب صلاة المغرب، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التي تُنظمها الوزارة في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك".

وتأتي هذه الفعاليات في سياق الدور الشامل الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في الجوانب العلمية والدعوية والتثقيفية، سعيًا منها لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتقديم خطاب ديني عقلاني يسهم في ترسيخ الوعي السليم، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الدعوية التي تتبناها الوزارة في مختلف المجالات.

وتركز هذه الخطة على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها التصدي للفكر المتطرف ومجابهة كافة أشكال الانحراف الفكري، بالإضافة إلى مواجهة صور الانحلال الأخلاقي والتفكك القيمي التي تعد من صور التطرف اللاديني، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء الشخصية المصرية على أسس وطنية ودينية متزنة.

وقد أوضحت وزارة الأوقاف أن الأسابيع الثقافية المقررة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة في بعض الأوساط، وترسيخ القيم الدينية السليمة، إلى جانب تعزيز القيم الوطنية وتعميق الإحساس بالانتماء للوطن، وذلك من خلال اللقاءات العلمية والفكرية التي تجمع بين الأئمة والواعظات والمفكرين في حوار مفتوح مع جمهور المساجد.

وتؤكد الوزارة أن هذه الفعاليات تمثل جزءًا من رسالتها في نشر الوعي الديني المعتدل، والمساهمة في بناء المواطن المصري الواعي بدينه، المعتز بوطنه، والقادر على مواجهة التحديات الفكرية بثقة وفهم صحيح.


 

