View this post on Instagram

ياااااه .... ايّام ما كنا بنلبس و نحط ميك اب و ننزل نخرج عاااادي جدًا !!!! 😫😫😫#egyptianwpmen #strongwomen #successfulwomen #happywomen #egyptiancelebrities #loveacting #lovemyjob #begrateful #lovelife #lifeisgood #staystrong #staysafe #stayhome ❤️❤️❤️❤️