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حوادث

كشف ملابسات واقعة السطو على صائغ في بورسعيد.. تفاصيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:00 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية ببورسعيد لقيامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من تاجر مصوغات بالإكراه.
   
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المناخ من تاجر مصوغات بقيام 3 أشخاص مجهولين بخطف حقيبة يده وقيام أحدهم بالتعدى علية وإصابته بجرح سطحى بالرأس وجرح باليد اليسرى.


بالفحص تبين أنه عقب انتهاء عمل المجنى بأحد محلات الصاغة بدائرة القسم وحال وضعه حقيبة يده داخل السيارة خاصته فوجئ بأحد الأشخاص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول وأثناء ذلك غافله شخص آخر وقام بخطف الحقيبة وبداخلها "مشغولات ذهبية - مبالغ مالية"، ولدى محاولته الإمساك بالمتهم الأول أحدث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته و استقلا دراجة نارية قيادة شخص آخر كان فى إنتظارهما وفروا هاربين. 

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد إلى أن مرتكبى الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية مسجلة" بإستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بأحد محال الصاغة بمكان الواقعة ومعرفته بالمجنى عليه قام برصد تحركاته وعلمه بحيازة المجنى عليه لمبالغ مالية ومشغولات ذهبية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته كرهًا عنه ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وأعدوا الدراجة النارية والأسلحة البيضاء.

تم بإرشاد المتهمين ضبط كمية من المشغولات الذهبية وزنت حوالى 900 جرام" ومبلغ 101 ألف جنيه "من متحصلات واقعة السرقة"، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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