منعا للزحام.. تخصيص 11 مدرسة بالمنوفية لتسليم شرائح التابلت لطلاب ثانوي

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تخصيص 11 مدرسة علي مستوي الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتسليم شرائح التابلت ، لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بالمنوفية.





يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية ، علي مصلحة أبنائه الطلاب وحل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات للحصول علي شريحة التابلت وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .



