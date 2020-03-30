منعا للزحام.. تخصيص 11 مدرسة بالمنوفية لتسليم شرائح التابلت لطلاب ثانوي

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تخصيص 11 مدرسة علي مستوي الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتسليم شرائح التابلت ، لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بالمنوفية.
يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية ، علي مصلحة أبنائه الطلاب وحل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات للحصول علي شريحة التابلت وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
و أكد المحافظ ، علي أنه سيتم البدء اليوم في تسليم شرائح التابلت علي الطلبة بمدارس المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين ،والثانوية القديمة بنات التابعين لإدارة شبين الكوم التعليمية ، ومدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية بنين بمنوف ، ومدرسة أمين الخولي الثانوية بأشمون ، ومدرسة السادات الثانوية بنات بتلا ، ومدرسة الثانوية القديمة بنات بقويسنا ، ومدرسة الشهيد محمد عادل شبل الثانوية أمام المحكمة بالباجور ، ومدرسة الثانوية العسكرية بنين بجوار مركز الشرطة بالشهداء ، ومدرسة السيد البدوي الثانوية ببركة السبع ، ومدرسة الشهيد طيار محمود عزت الثانوية بسرس الليان ، ومدرسة السادات الابتدائية بالمنطقة الأولي بجوار السنترال بمدينة السادات .