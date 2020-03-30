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محافظات

فتح مراكز الشباب لصرف المعاشات.. تحرك عاجل من وزير الرياضة لمنع التكدس

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية انه تنفيذ لتعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بالعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فقد وجه بفتح مراكز الشباب بنطاق المحافظة لصرف المعاشات .

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الصالح العام ومنعا لتكدس المواطنين من كبار السن حفاظا عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن ذلك بالتعاون مع مكاتب البريد أو التأمينات الاجتماعية .

وأشار إلى انه وجه للمشرفين والمسئولين عن المراكز بضرورة متابعة أعمال النظافة والتطهير بصورة مستمرة من أجل المحافظة على الصحة العامة لمواطني الدقهلية في ظل التوجهات الحكيمة للقيادة السياسية ومجلس الوزراء والعمل على التنسيق مع الجهات المختصة في حالات استعمال اى مركز لصرف المعاشات
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