فتح مراكز الشباب لصرف المعاشات.. تحرك عاجل من وزير الرياضة لمنع التكدس

أعلن علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية انه تنفيذ لتعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بالعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فقد وجه بفتح مراكز الشباب بنطاق المحافظة لصرف المعاشات .





وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الصالح العام ومنعا لتكدس المواطنين من كبار السن حفاظا عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن ذلك بالتعاون مع مكاتب البريد أو التأمينات الاجتماعية .



