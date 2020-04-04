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فن

رسالة غامضة من أحمد مجدي لجمهوره.. شاهد

السبت 04/أبريل/2020 - 09:34 ص
احمد مجدى
احمد مجدى
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب معلقا على الصورة: "حين سقط من السماء .. لم يسمع لطاووس البحر صوتًا طوال الفترة التي كان فيها بالمدينة.. رأيناه جميعًا وهو يقسط من السماء.. همهم بحروف غير واضحة حين وجدناه في إحدى الشوارع الخلفية.. لم يفهم أيا منا رسالته لأننا امتنعنا عن سماع الموسيقى منذ زمن. 
#طائر_طاووس_البحر".

يذكر أن أبدى أحمد مجدى إعجابه بفيلم بعلم الوصول، ونشر صورة له من العرض الخاص بالعمل، وعلق عليها: "#بعلم_الوصول. فيلم عذب وحساس ل هشام صقر، وبسمة قدمت شخصية جديدة وجميلة.. مبروك لكل طاقم العمل واتمنى النجاح للفيلم".

وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

ويشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.
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