رسالة غامضة من أحمد مجدي لجمهوره.. شاهد

View this post on Instagram

حين سقط من السماء لم يسمع لطاووس البحر صوتًا طوال الفترة التي كان فيها بالمدينة. رأيناه جميعًا وهو يقسط من السماء. همهم بحروف غير واضحة حين وجدناه في إحدى الشوارع الخلفية. لم يفهم أيا منا رسالته لأننا امتنعنا عن سماع الموسيقى منذ زمن. #طائر_طاووس_البحر