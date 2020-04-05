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رياضة

أحمد حسن: نجم الزمالك السابق الأفضل لخلافة أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:42 ص
عمر جابر
عمر جابر
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حسن العمدة
قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، يمتلك الشخصية القوية والكبيرة التي تقدر على تعويض رحيل أحمد فتحي عن صفوف النادي الأهلي.

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو عمر جابر انتقل للأهلي سيكون البديل الأمثل لفتحي وسيكون على تعويض غياب خبراته وقدراته، فهو لاعب يملك مهارات كبيرة وتؤهله ليكون بديل لفتحي".


وتابع: "من الصعب توقيع عمر جابر للنادي الأهلي بسبب زملكاويته الكبيرة والتي تعيق انتقاله للقلعة الحمراء" .

واتفق عمر جابر على الانضمام إلى الزمالك لمدة 4 مواسم، مقابل 10 ملايين جنيه في كل موسم، وهو راتب الفئة الأعلى في الفريق.

وتم الاجتماع منذ أسبوعين في منزل أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وانتهى الأمر بالحصول على توقيع اللاعب.

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