بعد تأجيل طرحه.. شاهد تسريب صور من فيلم Black widow

سربت على الإنترنت صورًا من فيلم Black widow تكشف عن لقطات هامة ضمن أحداث الفيلم وذلك قبل طرحه في السينمات الأمريكية والعالمية.





أعلنت شركة ديزني عن تأجيل طرح فيلم Black widow للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون من مايو 2020 إلى نوفمبر من نفس العام.





والفيلم من بطولة سكارلت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.





وتدور أحداث فيلم Black Widow عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.



