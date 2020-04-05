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فن

بعد تأجيل طرحه.. شاهد تسريب صور من فيلم Black widow

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:11 م
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
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شروق ابراهيم
سربت على الإنترنت صورًا من فيلم Black widow تكشف عن لقطات هامة ضمن أحداث الفيلم وذلك قبل طرحه في السينمات الأمريكية والعالمية.

أعلنت شركة ديزني عن تأجيل طرح فيلم Black widow  للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون من مايو 2020 إلى نوفمبر من نفس العام.

والفيلم من بطولة سكارلت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

وتدور أحداث فيلم Black Widow عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

على جانب آخر يعد Black Widow أول أفلام سكارليت جوهانسون التى تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة في أبطال العمل التى تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة.

بعد تأجيل طرحه.. شاهد تسريب صور من فيلم Black widow
بعد تأجيل طرحه.. شاهد تسريب صور من فيلم Black widow
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