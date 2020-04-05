حملة لإحكام السيطرة على الأسواق في سيناء



وأكد فتحي راشد ، إن الفريق علي ضبط الاسعار ومدى التزام التجار بالأسعار توافر السلع فى الاسواق ، وان كافة السلع متوفرة داخل الاسواق وهناك إحكام الرقابة على الاسعار .



ومن جانبه .. أكد محمد قويدر نائب رئيس الغرفة التجارية ، علي ان الغرفة أطلقت مبادرة لمتابعة ونشر الاسعار يوميا" .وعلى السادة المواطنين من خلال صفحة الغرفة التجارية حتى يتابع المواطنين الاسعار يوميا" من خلال الصفحة.



واى استفسار او شكاوى يرجى التواصل على الصفحة ومن خلال الارقام التى سوف يتم ذكرها - ارقام الاستفسار والشكاوى ٠١٠٩٩٨٦٦٧٦٥ __٠١٠٠٧٧٧٢٩٠٠

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نفذت مديرية التموين بشمال سيناء حملة علي الأسواق بمدينة العريش مساء اليوم الاحد . برئاسة فتحي راشد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وبرفقته أعضاء الغرفة التجارية ،ومدير الرقابة التموينية ورئيس مباحث التموينوقام اعضاء الغرفة ومباحث التموين ومديرية التموين بجولة تفقدية لاحوال الاسواق لمتابعة حركة السوق والاسعار .