وزير الاتصالات: 600 مدرسة ومركز شباب تصرف المعاشات لمنع التزاحم

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والمعلومات، إنه لم يتلق أي شكوى من الطلاب الذين يمتحنون اليوم، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على أن يكون الامتحانات بالتابلت من طلاب الصف الأول على 4 مراحل في اليوم.









وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه تم تنظيم عملية صرف المعاشات حتى لا يحدث زحام، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كل الجهات المعنية لتوفير سبل صرف المعاشات دون مشكلات.









وأكد وزير الاتصالات والمعلومات أن هناك 600 مدرسة ومركز شباب تصرف المعاشات لمنع التزاحم، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم.









وأشار إلى أن الدولة وفرت مقاعد لكبار السن ليجلسوا عليها أثناء صرف المعاشات، مناشدا المصريين عدم القلق والتزاحم على مكاتب البريد.



