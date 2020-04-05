شاهد.. النائب محمد أبو العينين ينظم عملية شاملة لتطهير وتعقيم جزيرة القرصاية في الجيزة

تواصل مكاتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين الحملة الشاملة التى تقوم بها والمستمرة لليوم الرابع عشر على التوالى لتعقيم وتطهير شوارع وميادين ومنازل ومؤسسات ومساجد وكنائس ومكاتب بريد ومستشفيات ومدارس جنوب الجيزة. وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وحياة المواطنين ، وقامت فرق العمل التابعة لمكاتب خدمة المواطنين اليوم بتعقيم وتطهير جزيرة القرصاية بالحيزة.





وقامت الحملة برش المطهرات من شارع لشارع و من منزل إلى منزل، لتشمل كافة شوارع ومنازل القرصاية وهو ما كان محل ترحاب من أهالى الجزيرة.









وسوف تستكمل جزيرة بين البحرين غدا فى اطار خطة محكمة تتضمن تطهير وتعقيم كافة شوارع وميادين جنوب الجيزة تباعا اكثر من مرة حفاظا على صحة المواطنين.









بدأت حملة التطهير والتعقيم من مناطق البكباشى والقصبجى و المنيب متحركة من شارع لشارع ومن منزل لمنزل ثم قامت بتعقيم المساجد والكنائس ومكاتب البريد والمستشفيات. وسوف تستمر حتى احتواء فيروس كورونا.









تأتى هذه الاجراءات فى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبو العينين لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة والمستمرة والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس ومكاتب البريد بالاضافة الى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.