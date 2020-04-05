مصطفى شعبان عن انتشار فيروس كورونا: بإذن الله هنعدي

شارك الفنان مصطفى شعبان متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر مصطفى شعبان باطلالة كاجول وعلق قائلًا: "بإذن الله هنعدى" نالت اعجاب متابعيها.





وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.





المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.







