ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 8611 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين،عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8611 حالة والوفيات إلى 51 حالة وفاة.





من جانب آخر، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعامل السلطات مع المتدينين (الحريديم) والتحريض ضدهم.





وقال نتنياهو إن فيروس كورونا لا يفرق بين متدين وعلماني، وبين العرب واليهود، مؤكدا أن الحرب على الجميع ويجب الانتصار عليها معا.



