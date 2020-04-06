AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 8611 حالة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين،عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8611 حالة والوفيات إلى 51 حالة وفاة.

من جانب آخر، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعامل السلطات مع المتدينين (الحريديم) والتحريض ضدهم.

وقال نتنياهو إن فيروس كورونا لا يفرق بين متدين وعلماني، وبين العرب واليهود، مؤكدا أن الحرب على الجميع ويجب الانتصار عليها معا.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، عن عملية إجلاء لآلاف السكان من مدينة بني باراك اليهودية، قرب تل أبيب، التي يسكنها متدينون (حريديم)، بعد أن شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة 100 إسرائيلي بـ كورونا.. تل أبيب توقف خطوط السكك الحديدية وتعزل معظم الموظفين

تصريح صادم من نتنياهو عن تفشي كورونا في إسرائيل.. ويعلن هذا القرار

بعد إصابة مستشارته.. اشتباه إصابة نتنياهو بـ فيروس كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4347 حالة

السلطات الاسرائيلية تكشف حقيقة إخضاع نتنياهو لـ الحجر الصحي

بعد إصابة مستشارته بـ كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول في الحجر الصحي

ترشيحاتنا

أخبار الفن ليلا.. حفيد عمر الشريف مطلوب على جوجل بسبب حمالة صدر..وعادل إمام فى فيديو ساخر عبر تيك توك

رئيس حكومة أوروبية يعود لمهنته كطبيب لمكافحة فيروس كورونا

هاني أبو ريدة يكشف حقيقة توتر علاقته بـ محمد صلاح

أطباء يتوصلون لعقاقير قديمة تقضي على كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

كلاكيت تاني مرة.. سيدة تطلق على توأمها اسم كورونا وكوفيد.. فيديو

ما علاقته بـ كورونا.. تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل