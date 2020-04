بـ فستان كاجوال .. طليقة خالد عليش تتألق فى أحدث ظهور

View this post on Instagram

ياناس انا تخنت 🙈🙈🙈 #خليك_بالبيت #خليك_في_البيت #stayhome #stayhomestaysafe #quarantine #stayathomeandeatchips ————————————-#MimaShamy #Presenter #Actress #Blogger #Influencer #Cairo #Fashion #Style #Celebrity #PublicFigure #Model #Fashion #Model #Star #model