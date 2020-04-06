بـ فستان كاجوال .. طليقة خالد عليش تتألق فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة الشابة ميما الشامي طليقة المذيع والممثل خالد عليش، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ـصورة جديدة لها.
تألقت طليقة خالد عليش فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا اكمام طويلة باللون الكحلى، واتسم التصميم برسومات كرتونية.
فيما أكملت طليقة خالد عليش إطلالتها بشراب طويل باللون الرمادى مما منحها إطلالة جذابة، و تزينت ببعض الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت طليقة خالد عليش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج المتناسقة مع لون بشرتها، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها.