فرج عامر لـ طارق شوقى: مبروك لمصر نجاح مشروعك القومى لتحديث المنظومة التعليمية

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصرى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد نجاح الوزارة فى توافد طلاب الصف الأول الثانوى إلى موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل فى ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك فى إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.





واعتبر " عامر " فى بيان له اصدره اليوم، نجاح الاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوى والتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية لـ 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات وتوزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا بمثابة شهادة نجاح كبيرة لتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم فى مصر موجها تحية قلبية للدكتور طارق شوقى ولجميع ابنائنا وبناتنا التلاميذ بالصف الأول الثانوى.





وقال المهندس محمد فرج عامر: " مبروك لمصر والمصريين هذا النجاح الكبير الذى يتم رغم ان جميع امكانيات الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى مسخرة لمواجهة فيروس كورونا، مناشدا جميع أولياء الامور والتلاميذ فى جميع المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعى مساندة ودعم جميع الجهود التى يبذلها الدكتور طارق شوقى ورجاله لتطوير وتحديث التعليم ".





وفى ختام بيانه وجه " عامر " حديثه للدكتور طارق شوقى قائلا له : " لا تحزن من كم الانتقادات الحادة وسهام النقد غير الموضوعية التى وجهها لك اصحاب المصالح الخاصة والمتربصين لافشال المشروع القومى الكبير لتطوير وتحديث التعليم ... وسر على بركة الله وستجد كل الدعم والمساندة من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ".





تجدر الاشارة الى ان هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.











