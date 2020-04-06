جمعية رجال الأعمال تعلن مساندتها للحكومة في استمرار النشاط الاقتصادي

أشاد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، بأداء الحكومة وتعاملها مع أزمة وباء كورونا في معالجتها لتبعاتها المختلفة باحترافية شديدة خاصة على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.





وأعلن مجلس إدارة الجمعية تأييده الكامل للقرارات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في إطار جهود الدولة في الحفاظ علي العمالة المصرية وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات في قطاع المقاولات بكامل طاقتها في مختلف المواقع الانشائية والمشروعات الكبرى.





وأضاف مجلس إدارة الجمعية في بيان له، أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تتوجه بخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وحكومة علي القرار الحكيم الذي أصدرته بضرورة استئناف شركات المقاولات العمل بكامل طاقتها في المواقع الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى وذلك باتخاذ الشركات والعاملين بها جميع الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وحياة العاملين، حيث إن العنصر البشري أهم عناصر منظومة الإنتاج.





وأضافت الجمعية، أن قرارات الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على استمرارية العملية الإنتاجية والحفاظ علي المصدر الرئيسي للدخل لأكثر من 26 مليون أسرة مصرية، حيث يعمل أكثر من 18 مليون منهم في القطاع الخاص.





وشدد البيان، على تأكيد جمعية رجال الأعمال المصريين، مساندتها الكاملة للحكومة بضرورة استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج بكامل طاقاتها مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الخاصة بالحظر الجزئي المفروض حتى يتمكن مجتمع الأعمال من الحفاظ على تلك العمالة وتتمكن مصر من الخروج من تلك الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.



