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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون بربط موازنة الدولة ببعض القطاعات

إجتماع لجنة القوى
إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاعات: ديوان عام وزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوصت لجنة القوى العاملة باعتماد مبلغ ال187 مليون جنيه في الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة الديوان العام لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.

كما أوصت لجنة القوى العاملة باستكمال الرقمنة والتحول الرقمي في وزارة العمل باعتبارها من أهم الوزارات، وأوصت أيضاً بالقيام بزيارة ميدانية لجميع مراكز التدريب المهني لمتابعة ما تم تحديثه من مراكز التدريب.

وأوصت اللجنة أيضاً، باعتماد مبلغ 4.5 مليون جنيه للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية بدلا من 1.5 مليون جنيه المخصصة له في الموازنة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة تدعم الموازنة الاستثمارية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ودعم  وزارة العمل في إعادة تطوير وتأهيل المركز واستغلال المساحة الموجودة به.

وشدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وتلبية احتياجات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لأن مركز مهم جداً، حتى يتمكن من القيام بدوره ومسئولياته.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عياد مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة ديوان عام وزارة العمل الرقمنة

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