بشعر مموج .. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالتها على السرير

نشرت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت الفنانة صبا مبارك فى الصور بلوك صيفى من داخل منزلها على السرير بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، وتركت شعرها المموج منسدلا علي كتافها، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك.





وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة : " غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة وبتعطينا علامات أحيانا بنختار ما نقرأها.. سنين بنضل عايشين برات حالنا.. وعم نركض بالحياة.. وعم بنوسخ هالكوكب عالمهم وعالمش مهم".





وأضافت أنه "في لحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية.. وانو مفيش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. واذا بكرا كان عتمة بيجوز.. الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد".





وتابعت صبا مبارك قائلة: احلامنا بتسيطر عليها الأولويات.. وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا.. ومع هيك وبنص هالجو الغائم عالانسانية.. في احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم".





وواصلت كلماتها قائلة: "رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا والشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... و كتير اشياء.. مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكده انو رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله".





وختمت صبا مبارك تعليقها قائلة: " بس تخلص.. نرجع كل فترة و نقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا و نتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى ❤️ #besafe

‏#stayhome if you can afford it

‏Spread #love and #faith